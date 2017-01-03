Сампаоли: проблема Роналду в том, что его пик совпал с временем Месси

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о соперничестве между нападающим «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Роналду – великолепный футболист, особенно это касается действий на чужой трети поля. Его единственная проблема заключается в том, что его пик совпал с временем Месси – лучшего футболиста в истории или почти лучшего.
Я всегда хотел поработать с Лионелем. Хотел бы однажды возглавить сборную Аргентины, но пока этого не случилось. Тренировать Месси – это по-прежнему моя мечта, хотя ситуация не зависит от меня в полной мере», — цитирует Сампаоли Marca.