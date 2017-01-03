Итальянское издание Repubblica назвало Л. Адриано худшим игроком года в Серии А

Нападающий «Милана» Луис Адриано назван худшим игроком чемпионата Италии в 2016 году по версии местного издания Repubblica. В минувшем году форвард получал за матч в среднем 5,288 балла, что является худшим результатом среди всех футболистов Серии A.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» договорился с «Миланом» о переходе 29-летнего бразильца, которому для завершения перехода остаётся только пройти медосмотр.
В «Милан» Луис Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.