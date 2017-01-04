Энрике: Месси, Суарес и Неймар находятся в лучшей форме, чем до отпуска

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в Бильбао 5 января. Наставник сообщил, что лидеры команды нападающие Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар находятся в хорошей форме после рождественских каникул.
«Месси, Суарес и Неймар вернулись в расположение команды после рождественского отпуска в лучшей форме, чем были до этого. Этот факт очень радует. Меня впечатлила их работа на тренировках.
Знаем, насколько силён «Атлетик». Они всегда доставляли нам проблемы с их знаменитым прессингом. Противостояние против этой команды в 1/8 финала Кубка Испании будет напряжённым», — цитирует Энрике Marca.