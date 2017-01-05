«Тоттенхэм» прервал 13-матчевую победную серию «Челси», Алли оформил дубль

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уайт Харт Лэйн» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей оба гола на свой счёт записал полузащитник Деле Алли. Таким образом, «Тоттенхэм» прервал победную серию «Челси» в АПЛ. До этой встречи подопечные Антонио Конте выиграли 13 матчей лиги подряд.
«Челси» (49 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (42 очка) делит третью строчку с «Манчестер Сити».