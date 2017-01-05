Почеттино: игроки «Тоттенхэма» могут гордиться собой, мы сделали шаг вперёд

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.
«Это большая победа и очень важные три очка с точки зрения турнирной таблицы. Мы выиграли в сложном матче с одной из лучших команд Европы, поэтому победа особенно ценна.
Мы можем гордиться собой, ведь проявили характер и доказали, что конкурентоспособны. Это шаг вперёд для команды, но важно продолжать идти дальше. В футболе очень важна вера.
Сегодня „Тоттенхэм“ показал, что способен на большие свершения. Мы находимся в хорошей турнирной позиции. „Челси“ лидирует, но мы боремся за очки и стараемся уменьшить отставание», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.