Зидан: не знаю, был ли это лучший первый тайм в исполнении «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Играя на своём поле, «сливочные» добились победы со счётом 3:0, забив все голы в первом тайме.
«Не знаю, был ли это лучший первый тайм в исполнении нашей команды с тех пор, как я возглавил «Реал». Но мы сыграли очень сильно, осуществляя до этого соответствующую работу на тренировках. Конечно, когда начинаешь игру таким образом и забиваешь голы, в остальное время матча всё даётся намного легче», — приводит слова Зидана Marca.
Ответная встреча между этими командами состоится 12 января.