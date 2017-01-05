Селезнёв: игра «Карабюкспора» удивила, поверьте, я немного разбираюсь в футболе

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнёв поделился своими впечатлениями от нового клуба. Турецкий клуб накануне официально представил Селезнева и Александра Рыбку в качестве игроков команды.
«Сегодняшняя игра «Карабюкспора» в хорошем смысле меня удивила. Поверьте, я разбираюсь в футболе чуть-чуть. Передать что-то болельщикам? Я не знаю, что им передать. Можно передать, чтобы они нас поддерживали хорошо. Я думаю, они хорошо поддерживают, нам сегодня видео показали.
Знаю, что в Турции особенная поддержка у каждой команды, и я хочу это прочувствовать на себе. Это действительно интересно», — цитирует Селезнёва официальный сайт клуба.