«Милан» хочет переманить к себе форварда «Лацио» Кейта

«Лацио» и «Милан» ведут переговоры по поводу возможного перехода нападающего Бальде Кейта. Как сообщает Corriere Dello Sport, столичный клуб просит за сенегальского игрока € 30 млн, но хорошие отношения между клубами могут снизить стоимость на футболиста.
Отмечается, что «Милан» может за € 5 млн арендовать 21-летнего игрока с обязательным выкупом контракта футболиста летом за € 20 млн.
Кейта, контракт которого с «Лацио» рассчитан до лета 2018 года, в текущем сезоне провёл 16 матчей в Серии А и забил пять мячей.