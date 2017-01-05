Моуринью: благодаря болельщикам я влюбился в «Манчестер Юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью признался в любви к «Манчестер Юнайтед», который он возглавил прошлым летом. Специалист отметил, что болельщики заставили его влюбиться в клуб.
«Болельщики действительно заставили меня полюбить команду. Это люди, которые помнят о прошлом, но живут настоящим. Они хранят традиции и верят в светлое будущее, но понимают, что это длинный путь, и всегда поддерживают команду, даже в плохие моменты. Это наиболее значимые вещи для меня. Это заставило меня влюбиться в клуб.
Но мне также нравятся мои футболисты, то, как они комбинируют, играют. Это очень хорошие ребята, я люблю с ними работать. Я очень счастлив», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».