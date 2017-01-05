«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Коларовым

Защитник «Манчестер Сити» Александар Коларов покинет клуб по окончании сезона, сообщает The Sun.
По информации издания, руководство английского клуба не планирует продлевать контракт с 31-летним футболистом сборной Сербии. Действующее соглашение Коларова с «Манчестер Сити» истекает летом 2017 года. Также сообщается, что клуб не будет препятствовать переговорам игрока с другими командами.
Коларов выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провёл за команду 19 матчей и забил один гол.