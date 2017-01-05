У нападающего «Анжи» Боли есть предложения из Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии

Нападающий «Анжи» Янник Боли имеет хорошие предложения из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
«Есть много клубов, заинтересованных в Боли. На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с „Аль- Ахли“ из ОАЭ, „Аль-Таавуном“ из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.
Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую „Зарю“ (2013 год). Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьёзные переговоры», — рассказал ТАСС агент Кен ван Дейк, представляющий интересы 28-летнего ивуарийского нападающего.