«Реал» и «Барселона» не поддержали критику предложения Инфантино о расширении ЧМ

«Барселона» и «Реал», а также другие большие европейские клубы, входящие в Ассоциацию европейских клубов, дистанцировались от письма, которое написал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает Mundo Deportivo.
От имени ECA Румменигге выразил категорическое несогласие с предложением Инфантино о расширении числа участников чемпионата мира до 48. Президенты «Барселоны» и «Реала» Хосеп Мария Бартомеу и Флорентино Перес, а также руководители нескольких итальянских клубов были очень удивлены содержанием письма и не поддержали его.
10 января на заседании совета ФИФА будет рассмотрен вопрос о расширении числа участников чемпионата мира.