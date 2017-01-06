Гвардиола не намерен сильно менять стартовый состав в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии гостевого матча 1/32 финала Кубка Англии с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится 7 января, дал понять, что не намерен сильно менять стартовый состав своей команды, поскольку видит немалую угрозу со стороны «молотобойцев».
«Мы играем в гостях у «Вест Хэма». Это команда Премьер-лиги – сильный соперник. Я хочу, чтобы мы продолжали участие в Кубке Англии.
Нам достался сильный соперник, но я жду этот матч с нетерпением. Компани начал тренироваться, но не готов выйти на поле уже завтра.
В Бундеслиге матчи за кубок тоже считаются особенными, но я слышал, что Кубок Англии интересен ещё и тем, что команды из низших дивизионов могут опередить клубы Премьер-лиги – это придаёт особый азарт турниру»,- приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».