Гисдоль: «Гамбург» будет бороться до последнего тура

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гисдоль настроен на серьёзную борьбу за сохранение прописки в элите немецкого футбола. По итогам 16 туров чемпионата Германии ганзейская команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.
«Мы хотим проникнуться оптимизмом. Все команды имеют возможность решать свои задачи. В нашей команде на некоторых позициях будет большая конкуренция, а борьба в национальном первенстве буде бескомпромиссной. «Гамбург» будет бороться за сохранение прописки в Бундеслиге до последнего тура», — цитирует Гисдоля Bild.