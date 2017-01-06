Иньеста: будет нелегко завоевать путёвку в четвертьфинал, но необходимо бороться

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о шансах команды на выход в четвертьфинал Кубка Испании. В первой игре 1/8 финала турнира подопечные Луиса Энрике проиграли на выезде «Атлетику» из Бильбао со счётом 1:2.
«Мы старались забить больше одного гола до самого конца, однако не удалось. А «Атлетик» воспользовался своими возможностями в первой половине. Нам будет нелегко завоевать путёвку в четвертьфинал, но необходимо бороться. Посмотрим, как будут развиваться события в ответном матче», — цитирует Иньесту Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 11 января.