Гвардиола вступился за Браво

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вступился за голкипера Клаудио Браво, которого критикуют за слабую игру «на втором этаже».
«Браво достаточно умён, опытен. Он вошёл в пятёрку лучших вратарей мира. У него есть опыт выступления в Европе, в Южной Америке, где интенсивность также высока. Браво сразу понял, что с верховыми мячами нужно быть осторожнее. Не обязательно читать газеты, чтобы понять это.
Браво нужно время для адаптации. Всем это нужно — защитникам, полузащитникам или нападающим. Знаю, что люди сосредоточены на Клаудио, но почему он должен адаптироваться, а другие нет?
Я знаю много вратарей, у которых были проблемы с верховыми мячами. Но потом я видел, как они бились за эти мячи. Не только Клаудио Браво на этом пути», — цитирует Гвардиолу ESPN GB.