Пискунов: долги в «Луче-Энергии» закрыты лишь за октябрь

Защитник «Луча-Энергии» Антон Пискунов рассказал, что финансовая ситуация в клубе лучше практически не стала, из-за чего команду может покинуть ряд игроков.
«На сегодня у нас закрыта зарплата за сентябрь и процентов 20 от октябрьской зарплаты. Обещали закрыть все долги ещё до выхода в отпуск, потом — до нового года. Сейчас говорят: что-то дадут сразу после праздников. Про премиальные за прошлый сезон и соответственно за этот вообще никакого понимания нет.
Знаю, что у многих ребят есть предложения. Но сейчас в команде сложился отличный коллектив, и хочется, чтобы всё-таки в „Луче“ наладилась финансовая ситуация», — цитирует Пискунова «Голеада».