Переход Попова из «Спартака» в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены Ивелина

Переход полузащитника сборной Болгарии Ивелина Попова из «Спартака» в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены футболиста — певицы Елены, сообщает Offnews. По информации болгарского интернет-издания, президент «Трабзонспора» Мухаррем Уста убедил руководство «Спартака» продать 29-летнего футболиста на предложенных условиях. Более того, Попов принял условия личного контракта. Однако в итоге жена полузащитника выступила против переезда в Турцию. Отмечается, что «Трабзонспор», несмотря на это, не отказывается от идеи приобретения Попова и намеревается сделать новое предложение футболисту.