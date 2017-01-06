«Зенит» сыграет с командой Хусти

9 декабря игроки и тренерский штаб «Зенита» ушли в зимний отпуск. 9 января сине-бело-голубые соберутся в Санкт-Петербурге и после прохождения медицинского осмотра отправятся на сборы. Планируется, что первая часть подготовки «Зенита» к возобновлению сезона пройдёт в ОАЭ с 11 по 22 января. Одним из соперников «Зенита» на сборе в ОАЭ будет «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), за который играет бывший полузащитник петербургского клуба Сабольч Хусти. Венгерский футболист защищал цвета «Зенита» с 2009 по 2012 год.
«Айнтрахт» после 16 туров нынешнего сезона Бундеслиги располагается в турнирной таблице на четвёртом месте, на одно очко отставая от идущей третьей «Герты».