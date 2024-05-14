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Полузащитник «Сочи» Кравцов: с «Краснодаром» будем играть на победу

Полузащитник «Сочи» Кравцов: с «Краснодаром» будем играть на победу
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о победе своей команды в матче 28-го тура РПЛ с «Пари НН» (6:1), а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи 29-го тура с «Краснодаром». По его словам, сочинцы будут играть с «быками» на победу.

«Против «Пари НН» мы выдали прекрасный матч, здорово, что удалось победить. Матч с «Краснодаром»? Готовимся, будем играть на победу, но не все зависит от нас. В команде мы верим, что останемся в РПЛ», – приводит слова Кирилла Кравцова «РБ Спорт».

Сейчас сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России за два тура до конца сезона. Южной команде предстоит сыграть с «Краснодаром» и «Рубином» в 29-м и 30-м турах РПЛ соответственно. У «Сочи» будут шансы на сохранение прописки в РПЛ только в случае победы в обеих заключительных играх.

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