Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос о новом контракте Марцела Лички

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые будут обсуждать возможное продление контракта с главным тренером Марцелом Личкой по итогам сезона-2023/2024.

«Перспективы Марцела Лички, если команда уже точно в медалях РПЛ? Сейчас не время говорить о контракте, важно готовиться к играм — с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Сыграем, дальше будем думать о юридических нюансах», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Напомним, Марцел Личка возглавил московское «Динамо» летом прошлого года. Ранее чешский специалист работал в «Оренбурге». По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.