Погба: я горжусь Гризманном

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал, как относится к своему соотечественнику нападающему Антуанну Гризманну, выступающему за «Атлетико».
«Я очень горжусь Гризманном. Я знаю, через что он прошёл. Когда он перешёл в „Атлетико“, то первый год не играл всё время, был на скамейке запасных. Он говорил со мной и был расстроен. Ему было трудно без игровой практики.
После этого он продолжал упорно трудиться и теперь является одним из трёх номинантов на премию лучшего игрока мира. Я очень рад за него, особенно радует, что так хорошо играет французский игрок. Мы можем увидеть, что французские футболисты возвращаются к основам, как наши предшественники», — цитирует Погба официальный сайт ФИФА.