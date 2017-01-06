Моуринью: у «МЮ» нет предложений, соответствующих уровню Депая и Шнейдерлена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что клуб готов отпустить форварда Мемфиса Депая и полузащитника Моргана Шнейдерлена, но пока не получил по ним хороших предложений.
«Ситуация остаётся прежней. Я отпущу их, если клуб получит соответствующее предложение. Сейчас такового нет. В обычной ситуации они бы завтра были в заявке, но этого не произойдёт, потому что мы ждём предложений.
Пару недель назад вероятность перехода составляла 100 %, сейчас, похоже, 0 %, потому у нас нет предложений, соответствующих их уровню. Мы собираемся их продать, а не отдать в аренду», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Депай входит в сферу интересов московского «Спартака».