Витсель: когда я переходил в «Зенит», все говорили то же самое

Полузащитник Аксель Витсель прокомментировал переход из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором он будет получать около € 17 млн в год.
«Каждый может говорить или писать то, что им угодно. Меня это не волнует. Я привык быть в центре внимания. Когда я переходил в „Зенит“, все говорили то же самое. У меня толстая кожа, а вот моей маме и сестре сейчас труднее.
Два года назад я инвестировал € 750 тыс. в клуб из Антверпена, потому что я из тех людей, кто любит планировать своё будущее заранее. Даже когда мне было 22, я уже думал о будущем. В течение нескольких ближайших лет я хочу играть в Китае», — сказал Витсель в интервью De Tijd.
Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.