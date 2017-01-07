Моуринью подтвердил, что «МЮ» не будет приобретать защитника в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что клуб не будет покупать защитника в январское трансферное окно, несмотря на то, что ивуариец Эрик Бейи будет на Кубке африканских наций.
В «МЮ» сватали Виктора Нильссона-Линделёфа из «Бенфики» и Жозе Фонте из «Саутгемптона». Однако Моуринью доверяет Филу Джонсу, Маркосу Рохо и Крису Смоллингу.
«Буду ли я приобретать защитника в январе? Нет, я буду ждать Бейи. Надеюсь, что трое игроков смогут контролировать ситуацию в этих восьми матчах.
Я буду стараться давать отдых одному из них в каждом матче. В субботу я дам отдохнуть одному, с „Халл Сити“ — другому. Мы постараемся использовать ротацию между ними тремя.
У нас ещё есть Дейли Блинд как четвёртый центральный защитник в случае если будет нужно, чтобы он сыграл там, а также Майкл Кэррик», — цитирует Моуринью Mirror.