Дембеле: в этом сезоне «Тоттенхэм» готов выиграть АПЛ даже больше, чем в прошлом

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Мусса Дембеле поделился мнением о шансах команды на победу в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне. После 20 туров лондонская команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая семь очков лидирующему «Челси».
«Костяк команды теперь уже существует второй год подряд. Все в команде знают друг друга ещё лучше, в том числе и главного тренера. Это важно с точки зрения развития. Я был настроен выиграть титул ещё в прошлом сезоне. Однако в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» готов победить в АПЛ даже больше. Посмотрим. Мы играем хорошо и уверены в том, что можем выдать успешную серию. Всё возможно», — цитирует Дембеле Mirror.