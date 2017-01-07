В «Гамбурге» подтвердили, что бывший игрок «Барселоны» Халилович хочет уйти

Новый спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт подтвердил, что полузащитник Ален Халилович хочет покинуть клуб, в котором получает мало игровой практики, сообщает Bild.
20-летний хорват перешёл в «Гамбург» из «Барселоны» летом 2016 года, подписав контракт до 2020 года. Сумма трансфера составила € 5 млн.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Халилович провёл на поле всего 138 минут и теперь хочет уйти из «Гамбурга».
По словам спортивного директора «Гамбурга», Халилович хочет получать больше игрового времени, в связи с этим попросил клуб отпустить его. Хавбек может быть отдан в аренду.