Моуринью: в моей карьере не было много команд, которые играют, как «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что в его тренерской деятельности он не часто сталкивался с командами, которые действуют на поле в том стиле, в котором сейчас играют манкунианцы.
«Я работал во многих побеждающих клубах, но у меня в карьере не было много команд, которые играют так, как сейчас это делает «Манчестер Юнайтед». Обычно мои команды играли прагматично и выигрывали матчи за счёт того, что не позволяли сопернику доминировать над ними. Это очень важно, что мы играем так, как хотим сами и хотят этого наши болельщики», — цитирует Моуринью Daily Mail.