Лунёв: в Санкт-Петербурге кроме пробок ещё толком ничего не видел

Новичок «Зенита» голкипер Андрей Лунёв поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга и поблагодарил «Уфу» и её болельщиков за время, проведённое в команде. В декабре 25-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» сроком на четыре с половиной года.
«Я в Санкт-Петербурге ещё толком ничего не видел. Пробки только видел. Больше, чем в Уфе? Это несравнимо. В Уфе вообще нет пробок.
Благодарен «Уфе» за то, что дала мне шанс проявить себя. Спасибо всем, начиная от уборщиц, охранников и всех администраторов до игроков. Футболистам отдельное спасибо, я им уже всё сказал. Спасибо болельщикам. Эти полтора года в Уфе – одни из самых приятных моментов в моей карьере. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказал Лунев в эфире Youtube-канала ФК «Уфа».