«Анжи» полетит на первый зимний сбор в полном составе

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян сообщил, что все футболисты команды примут участие в первом сборе, который пройдёт в Анталии.
Ранее сообщалось, что «Анжи» готов отпустить 13 игроков основного состава свободными агентами.
«Команда летит на первый сбор фактически в полном составе, за исключением двух игроков — Бериши и Менса, которые покинули команду зимой. Остальные все в полном и звёздном составе летят на сбор. Не знаю, откуда появилась информация про 13 игроков, наверное, она взята из каких-то непонятных источников.
Боли, как и другие наши звёздные ребята, является нашей прерогативой. Я еду тренировать команду, которая есть, а кто там кого продаст, купит, кто уйдёт — это важный момент, конечно, но тренировать будем всех. Если наши высокооплачиваемые игроки будут пользоваться спросом других команд, значит, по факту сразу будем искать замену», — цитирует Григорян ТАСС.
По словам специалиста, на первом сборе он отказался от услуг переводчиков.
«На первом сборе не вижу в переводчиках необходимости. Игроки являются профессионалами, которые приехали зарабатывать большие деньги. Пусть учатся понимать по-русски хотя бы на бытовом уровне».