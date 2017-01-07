Экс-нападающий «Торпедо» Угу Виейра будет играть в Японии

Португальский нападающий Угу Виейра, известный в России по выступлению за московское «Торпедо», продолжит карьеру в Японии.
28-летний португальский форвард после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с «Йокогама Ф. Маринос», сообщает официальный сайт японского клуба. Подробности сделки и условия контракта не разглашаются.
За «Торпедо» Угу Виейра в сезоне-2014/15 провёл 22 матча и забил три мяча. В июле 2015 года перебрался в «Црвену Звезду», за которую выступал до последнего времени.