Аллегри: надеюсь провести в «Ювентусе» ещё много лет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что не собирается покидать команду в ближайшие годы.
«Что касается моего будущего, то я счастлив в «Ювентусе» и очень надеюсь остаться в этом клубе на долгое время. Не считаю, что моя эра в туринском клубе подошла к концу. Очень счастлив в Турине. Надеюсь, что проведу здесь ещё много лет», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, руководство «Ювентуса» может отправить в отставку Аллегри по окончании текущего сезона, а сам специалист летом 2017 года может сменить Арсена Венгера на посту наставника «Арсенала».