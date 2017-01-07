Михайлович: не спал ночами, думая о зарплате, которую мне предложили в Китае

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович сообщил, что в декабре получил предложение возглавить китайский клуб.
«В декабре получил предложение работать тренером в чемпионате Китая, но решил отказаться, потому что не люблю бросать наполовину выполненную работу. Сказать по-честному, я провёл несколько бессонных ночей, думая о зарплате, которую мог там получать. Но в жизни нужно принимать решения, и моё в этой ситуации было таковым.
Игроков, переезжающих в Китай за деньгами, всё ещё нужно уважать. Игровая карьера коротка, в отличие от той же тренерской. Там ты можешь заработать за сезон в пять или шесть раз больше. Китайцы больше не подписывают завершающих карьеры футболистов, как это делает Катар или США», — цитирует Михайловича Football-Italia.