Конте заинтересован в возвращении защитника Аке из аренды в «Борнмуте»

Защитник «Челси» Натан Аке, который проводит сезон-2016/17 на правах аренды в «Борнмуте», может вернуться в лондонский клуб. Об этом сообщил главный тренер «Челси» Антонио Конте.
«Аке — очень хороший игрок. Последние пять матчей в «Борнмуте» он проводил в стартовом составе. Честно говоря, я слежу за этой ситуацией, так как возвращение Натана могло бы быть нам интересно в зимнее трансферное окно», — цитирует Конте Goal.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги голландский футболист принял участие в 10 матчах за «Борнмут», забил три гола и отметился тремя результативными передачами.