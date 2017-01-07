Каранка: «Мидлсбро» нужно приобрести несколько игроков в группу атаки

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка ответил на вопрос о возможном усилении состава.
«Я надеюсь, что мы сможем заполучить несколько хороших игроков, потому что нам нужно усиление. В команде есть травмы, а календарь напряжённый. Думаю, нам нужно приобрести несколько игроков в группу атаки. „Мидлсбро“ требуется также хороший вингер.
Я не могу ничего говорить об именах потенциальных новичков. Сегодня 7 января, и если мы начнём говорить о новичках, это будет долгий месяц. Клуб, как и всегда, упорно работает в направлении усиления состава, а я сосредоточен на тех футболистах, что есть в моем распоряжении», — цитирует Каранку Goal.