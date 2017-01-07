Слуцкому в Воронежской области подарили 5-килограммовую ложку и ящик семечек

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий 6 января открыл в Богучаре (Воронежская область) турнир памяти футболиста Андрея Пидько. Слуцкий прибыл в Богучар на юбилей друга и коллеги — тренера ДЮСШ ЦСКА Анатолия Дутова, несколько лет работающего в Москве с «армейской» молодёжью, сообщает «РИА Воронеж».
Мэр Богучара Иван Нежельский пригласил Слуцкого в свой кабинет и вручил фирменный сувенир – расписную деревянную ложку длиной 120 см и весом 5 кг, сделанную на местном комбинате народных промыслов. 45-летний специалист подарил мэру недавно вышедшую книгу «Тренер из соседнего двора». Организаторы турнира памяти Андрея Пидько также вручили Слуцкому подарки, главным из которых стал ящик фирменных богучарских семечек.