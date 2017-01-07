Судьбу перехода Куасси из «Краснодара» в «Селтик» решит специальная комиссия

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси вылетел в Дубай с «Селтиком», но не будет тренироваться с командой, пока не получит разрешения на работу, отмечает Scotzine.
Куасси не может получить автоматическое разрешение на работу в Великобритании. В ближайшее время будет cозвана специальная комиссия из пяти бывших игроков и тренеров, которые решат, стоит ли разрешать переход ивуарийца.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» сохранит 15% трансфера игрока.
В нынешнем сезоне Куасси принял участие в 18 матчах «Краснодара», забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.