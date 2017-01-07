Защитник Яблонски после ухода из «Томи» продолжит карьеру в Болгарии

Защитник Давид Яблонски, начинавший нынешний сезон в «Томи», продолжит карьеру в Болгарии. 25-летний футболист близок к подписанию контракта с «Левски», информирует болгарское издание Gol.
На данный момент игрок является свободным агентом. Предыдущим клубом защитника была «Томь», с которой Яблонски расторг контракт этой зимой.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Яблонски провёл шесть матчей (пять — с первых минут) и получил две жёлтые карточки.
«Левски» занимает второе место в чемпионате Болгарии, набрав 43 очка в 19 матчах.