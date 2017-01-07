Роббен: хочу выиграть Лигу чемпионов – это моя цель

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подвёл итоги зимнего сбора мюнхенцев в Дохе и заявил, что нацеливается на победу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала ЛЧ «Бавария» сыграет с «Арсеналом»
«Мы хорошо поработали на этой неделе. Мы ещё можем развиваться и улучшать свою игру. На тренировке хорошо видно, что в нашем составе есть много квалифицированных футболистов. Тренировочный сбор очень важен для нас, чтобы набрать необходимый темп. Я хочу выиграть Лигу чемпионов – это моя цель», — цитирует Роббена официальный сайт «Баварии».