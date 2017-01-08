Аллегри: «Ювентус» предоставляет соперникам слишком много возможностей

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри призвал игроков стараться улучшить качество футбола.
«Попросил игроков сосредоточиться только на наших собственных результатах, потому что нужно улучшать качество нашей игры, а прежде всего — действия на завершающей стадии матчей. Владение мячом не означает контроль над игрой, в этой области мы способны играть гораздо лучше.
Мы пропустили 14 голов в 17 матчах — это означает, что мы предоставляем соперникам слишком много возможностей. Нужно работать», — цитирует Аллегри Goal.