Эмери: «ПСЖ» в состоянии играть так, как захочет

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подвёл итоги матча с «Бастией» в 1/32 финала Кубка Франции. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.
«Моя команда уверена в себе, мы в состоянии играть так, как хотим. Мы показываем хороший футбол, поэтому и добиваемся побед. По ходу сегодняшнего матча мы постоянно прибавляли. Каждая команда, которая играет против нас, в первую очередь старается обезопасить свои ворота, так что нам порой приходится непросто. Но когда соперник устаёт, у нас появляются возможности. В первом тайме нам пришлось немного потерпеть, за что мы были вознаграждены во второй половине. На “Парк де Пренс“ мы выглядим уверенно. Теперь нам нужно улучшить игру в выездных матчах», — приводит слова Эмери официальный сайт «ПСЖ».