Трапп: Дракслер играет намного лучше, чем поёт

Немецкий голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп прокомментировал дебют своего соотечественника Юлиана Дракслера за парижскую команду в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Бастии» (7:0). На 89-й минуте 23-летний полузащитник забил свой первый гол в составе «ПСЖ».
«Юлиан с нами уже несколько дней, он немного разговаривает на французском. Вчера он сыграл прекрасно, он комфортно чувствует себя в команде. Безусловно, Дракслер играет намного лучше, чем поёт», — цитирует Траппа RMC.
Во время первого обеда с партнёрами по команде Дракслер по традиции спел песню.