Иванов: Погребняк «Уралу» неинтересен, с Павлюченко поговорим о новом контракте

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб проведёт переговоры о продлении контракта с форвардом Романом Павлюченко, опроверг информацию об интересе к нападающему московского «Динамо» Павлу Погребняку, а также рассказал о некоторых трансферных планах команды.
«Ситуация с приглашением Романа Широкова никак не развивается. Мы сказали, сколько можем платить. Но пока ответ не получили. Если Рома захочет у нас играть, будем рады его видеть. Думаю, Широков нам поможет. Он пока ничего не сказал. Видимо, думает над вопросом. Обсуждает ситуацию с агентом Арсеном Минасовым. Как получится, так получится.
Во всём мире клубы ищут форвардов. Мы не исключение. Они вымирают как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя? Что касается Погребняка, то он в наши планы не входит. И потом, мы же понимаем, какая у него зарплата.
Правда ли, что можем продлить контракт с Павлюченко? Сейчас после отпуска сядем и обсудим. Посмотрим, как Рома себя чувствует, хочет ли он продолжать. Иногда ведь люди устают, хотят быть к семье поближе. Мы к нему очень тепло относимся. Для нас Рома играет большую роль. Поговорим о контракте.
Что касается информации по поиску вратарей, то пока у нас есть два голкипера — Заболотный и Арапов. Ещё подрастает талантливая молодёжь. На Арапове после матча с «Тереком» (1:4) крест не поставили. Понимаете, каждый вратарь должен пропустить свои голы. Такова правда жизни. Знаю только одного голкипера, который встал в ворота в 17 лет и до сих пор радует нас своей игрой. Это Акинфеев. Хотя и у него порой случались ляпы. Не без этого. Но всё равно никто близко к Игорю не приблизился», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».