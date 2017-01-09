Кривцов: хочу как можно дальше пройти в ЛЕ с «Шахтёром», выиграть УПЛ и Кубок

Защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов поделился ожиданиями от 2017 года. Футболист надеется, что «горняки» пройдут как можно дальше в Лиге Европы, а также выиграют золото чемпионата Украины и Кубок страны.
«Хочу, чтобы я и моя семья были здоровы – это самое главное в жизни. А что касается «Шахтёра», то у меня одно желание – выиграть все титулы, за которые боремся. Впереди ещё много матчей, мы должны отдать все силы, чтобы в этом сезоне завоевать золотые медали чемпионата, взять национальный Кубок, конечно, как можно дальше пройти в Лиге Европы», — цитирует Кривцова пресс-служба клуба.
«Шахтёр» после 18 туров лидирует в чемпионате Украины и опережает идущее вторым киевское «Динамо» на 13 очков. В 1/16 финала Лиги Европы «горняки» встретятся с «Сельтой», а в четвертьфинале Кубка Украины сыграют против «Полтавы».