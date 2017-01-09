Кокорин: сейчас бы в Китай не поехал

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал решение Акселя Витселя перебраться в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и признался, что сам бы в Китай сейчас не поехал.
«Все тесты сдал хорошо, проблем нет. Отпуск? Я был в тёплых странах, там где солнце и море. Первое время был с девушкой, а потом с семьёй. Отдохнул отлично.
Обсуждали ли будущего соперника по ЛЕ „Андерлехт“? Ещё нет, конечно. Только собираемся, проходим медобследование. Ни тренера, ни новичков «Зенита» ещё пока не видели. Хотя Цаллагова я и так хорошо знаю. С ним точно проблем в общении не будет.
Насколько изменит игру команды уход Акселя Витселя? Тяжело ответить на этот вопрос, лучше об этом скажет тренер. Естественно, все знают, что Витсель классный футболист, европейского уровня. Он провёл здесь много лет. Теперь желаю ему удачи в новой команде. Все знали, что он хочет уйти. Он честно сказал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться. Поехал бы я в Китай? Нет, сейчас бы не поехал», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.