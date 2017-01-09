Ромуло: хочу играть в Бразилии, дай бог, чтобы история с переходом завершилась

Полузащитник «Спартака» Ромуло признался, что хочет продолжить карьеру в Бразилии, откуда к нему проявляет интерес «Фламенго». Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб приостановил переход 26-летнего футболиста в новую команду и требует с «Фламенго» компенсации за трансфер.
«Я хочу играть в Бразилии, играть в другой атмосфере при поддержке отличных болельщиков, у меня есть желание вернуться. Но до сих пор точно ничего не ясно. Дай бог, чтобы эта история завершилась положительно, несмотря на множество спекуляций.
У меня был хороший год, но он закончился не так, как я хотел. В самом конце я провёл всего несколько матчей. Теперь я наслаждаюсь концом отпуска и буду смотреть, как будет складываться ситуация», — цитирует Ромуло GloboEsporte.
В нынешнем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге. Хавбек выступает за команду с 2012 года. Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан до июня 2017 года.