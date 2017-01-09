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Ибрагимович выиграл суд у тренера, который подозревал его в употреблении допинга

9 января 2017, понедельник. 16:01. Футбол
Бывший тренер сборной Швеции по лёгкой атлетике Ульф Карлссон проиграл суд нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. Ранее Карлссон выразил уверенность, что шведский форвард принимал допинг во время выступления за «Ювентус». Ибрагимович играл за туринский клуб с 2004 по 2006 год.

Суд Швеции вынес решение, что в высказываниях Карлссона нет прямых обвинений, но они указывают на употребление футболистом допинга. Учитывая, что у Карлссона нет доказательств своим словам, суд признал его виновным в клевете и назначил ему штраф в размере около € 2,6 тыс., сообщает Reuters.
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
9 января 2017, понедельник
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