Р. Карлос: хотя бы один игрок «Барселоны» должен был приехать на церемонию ФИФА

Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос выразил разочарование тем фактом, что игроки «Барселоны» Лионель Месси, Херард Пике, Андрес Иньеста и Луис Суарес не полетят в Цюрих на церемонию вручения награды лучшему футболисту мира.
«Немного странно и грустно, что игроки „Барселоны“ не будут присутствовать на церемонии. Мы здесь, чтобы продвигать футбол. По крайней мере, один игрок „Барселоны“ должен был приехать. Нужно принять то, что „Реал“ выиграл Лигу чемпионов и стал лучшей командой года», — цитирует Карлоса Marca.