Дуглас Коста: музыка даёт мне дополнительные силы для тренировок

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста рассказал о сборе в Дохе и признался, что музыка помогаем ему расслабиться.
«Здесь не так холодно, как в Мюнхене, и не так тепло, как в Порту-Алегри. Очень приятные условия! Мы с полной концентрацией готовимся ко второй половине сезона. Очень важно максимально эффективно использовать это время. Мы хорошо провели первый круг. Сейчас все началось по новой, мы хотим отдать все силы.
Музыка очень важна для меня, она помогает мне расслабиться, придаёт мне хорошее настроение и даёт дополнительные силы для тренировок», — цитирует Косту сайт «Баварии».