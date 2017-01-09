Рибери: у не готовой на 100 % «Баварии» не будет шансов в матчах с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал о сборе в Дохе и отметил, что его команде будет тяжело в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».
«Настроение боевое. Мы мотивированы. К тому же светит солнце, поэтому находиться на поле — настоящее удовольствие. Тренер вместе со своим тренерским штабом разработал отличную программу. Однако она довольно сложная и очень интенсивная.
Очень важно, чтобы мы хорошо подготовились. Мы должны быть в 100-процентной физической готовности, в противном случае у нас нет шансов», — цитирует Рибери сайт «Баварии».